Глава Минздрава заявила, что женщины последовательнее мужчин

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Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что женщины последовательнее мужчин.
Глава Минздрава заявила, что женщины последовательнее мужчин
  • РИА Новости

По её словам, эта особенность женского пола обусловлена спецификой мышления.

«У женщин, в отличие от мужчин, есть параллельное мышление, они последовательны — вот это есть такое некоторое отличие», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим, комментируя гендерную разницу в мышлении, министр сделала оговорку, что в мире также «есть мужчины, напоминающие женщин, как и женщины, напоминающие мужчин».

Данное заявление она сделала в кулуарах II Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, комментируя разницу в мышлении представителей двух полов.

В марте генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш записал видеообращение по случаю Международного женского дня, в котором призвал «дать власть женщинам».

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