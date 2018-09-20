Глава Минздрава заявила, что женщины последовательнее мужчин

Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что женщины последовательнее мужчин.

По её словам, эта особенность женского пола обусловлена спецификой мышления.

«У женщин, в отличие от мужчин, есть параллельное мышление, они последовательны — вот это есть такое некоторое отличие», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим, комментируя гендерную разницу в мышлении, министр сделала оговорку, что в мире также «есть мужчины, напоминающие женщин, как и женщины, напоминающие мужчин».

Данное заявление она сделала в кулуарах II Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, комментируя разницу в мышлении представителей двух полов.

В марте генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш записал видеообращение по случаю Международного женского дня, в котором призвал «дать власть женщинам».