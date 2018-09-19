Папа Римский считает секс «даром Божьим»

Папа Римский Франциск заявил, что секс является «даром Божьим».

Об этом сообщает Vatican News.

«Сексуальность, секс — это дар Божий. Никаких табу. Это дар, который даёт Господь. У него есть две цели — любить и порождать жизнь. Это страстная любовь, настоящая любовь всегда такая. Любовь между мужчиной и женщиной, когда она страстная, ведёт тебя к вечной жизни», — сказал он во время аудиенции с молодыми христианами из Франции.

Папа Римский отметил, что даже в Библии сказано, что Бог создал мужчину и женщину по своему образу и подобию, то есть не только Адама или только Еву, а их обоих вместе взятых. Также он заявил, что Иисус говорил, что мужчина и женщина ради любви оставят свою семью, объединятся и «станут одним человеком, единой личностью и плотью».

«Это величие сексуальности. И мы должны говорить о ней. Поэтому сексуальность должна жить в этом измерении: в любви между мужчиной и женщиной на протяжении всей жизни», — добавил он.

При этом Франциск указал, что существует поддельная сексуальность, которая «оторвана от любви» и она ведёт к греху и используется лишь ради развлечения. В частности, по его словам, примером подобного служит индустрия порнографии.

Поддельная сексуальность, по словам Папы Римского, ведёт к деградации.

В июне 2016 года Папа Римский Франциск заявил, что христиане и Римско-католическая церковь должны просить прощения у представителей ЛГБТ.