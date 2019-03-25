В «Рейтинг травли» медиаперсон вошли Собчак, Познер и Дудь

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В «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе телеканала RT компанией «Крибрум», в частности, вошли телеведущая Ксения Собчак, журналисты Владимир Познер, Алексей Венедиктов и Юрий Дудь.
В «Рейтинг травли» медиаперсон вошли Собчак, Познер и Дудь
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Как отмечается, исследование показывает, в адрес каких журналистов и блогеров и по какому поводу чаще всего появлялись негативные высказывания в сетевых СМИ, блогосфере, социальных сетях и Telegram-каналах.

Первый выпуск рейтинга возглавили ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева, главный редактор RT Маргарита Симоньян и феминистка Белла Рапопорт.

В ТОП-10 также попали телеведущая Ксения Собчак — коэффициент негатива в её адрес составил 12,4%. Согласно исследованию, резонанс вызвал её развод с актёром и режиссёром Максимом Виторганом, баттл в Instagram с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и покупка за 250 тыс. рублей билета на концерт Аллы Пугачёвой.

Журналист Владимир Познер с коэффициентом негатива 8,6% занимает седьмую строчку. Негодование в соцсетях спровоцировало высказывание журналиста о Сталине.

За ним следует главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (коэффициент негатива — 8,3%).

Последние две строчки рейтинга занимают журналист Юрий Дудь (коэффициент негатива — 4,7%) и блогер Илья Варламов (коэффициент негатива — 3,2%).

Компания «Крибрум» специализируется на мониторинге социальных медиа в режиме реального времени. Отслеживаются почти все публикации Рунета — в среднем около 100 млн комментариев в сутки. Все они попадают в базу данных для дальнейшего анализа.

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