«Проверить лозунги про атмосферу ненависти»: RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон

RT публикует первый выпуск «Рейтинга травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе телеканала компанией «Крибрум». Исследование показывает, в адрес каких журналистов и блогеров и по какому поводу чаще всего появлялись негативные высказывания в сетевых СМИ, блогосфере, социальных сетях и Telegram-каналах.

Исследование по просьбе RT проводит компания «Крибрум», которая специализируется на мониторинге социальных медиа в режиме реального времени. Отслеживаются почти все публикации Рунета — в среднем около 100 млн комментариев в сутки. Все они попадают в базу данных для дальнейшего анализа.

«Мы опасливо относимся к лозунгам. Предпочитаем факты и цифры. Поэтому решили проверить лозунги про травлю и атмосферу ненависти. Долго искали компанию, которая может делать это профессионально. Нашли. Результатам удивились. Будем мониторить каждую неделю», — прокомментировала запуск «Рейтинга травли» главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Для формирования рейтинга на первом этапе специалисты «Крибрум» с помощью специальной программы мониторят тренды, связанные с журналистами, ведущими, блогерами и медиаменеджерами: «Для этого прописывается лингвистическая модель (список ключевых слов), с помощью которой и производится поиск по общей базе данных».

По итогам первого этапа формируется список самых упоминаемых в Рунете за неделю персон. Например, в первый выпуск «Рейтинга травли» попала Белла Рапопорт: скандал с её участием платформа идентифицировала как один из крупнейших инфоповодов недели, а упоминаемость самой Рапопорт выросла в тысячи раз, хотя ещё неделю назад имя активистки было не самым известным, рассказывают специалисты «Крибрум».

На втором этапе создания рейтинга платформа «Крибрум» автоматически определяет, каково отношение интернет-аудитории к мадиаперсонам и чем именно оно объясняется: конкретными событиями, последними скандалами или же негативным восприятием персоны в целом.

«Для этого «Крибрум» автоматически определяет тональность всех собранных упоминаний, — уточняют аналитики. — Тональность отражает отношение автора к обсуждаемой персоне и определяется на основе автоматического лингвистического анализа текста сообщения (определение связей между словами, выявление эмоционально окрашенных слов, формирование интегрального показателя тональности в целом). В результате каждому сообщению в рамках проекта «Рейтинг травли» присваивается одна из трёх оценок — положительная, отрицательная или нейтральная. На основе полученных данных рассчитывается коэффициент негатива, представляющий собой процент негативных упоминаний о персоне среди всего массива собранных по ней упоминаний».

Так, в случае с Беллой Рапопорт за неделю в Рунете было 2868 упоминаний. При этом до скандала средняя упоминаемость Рапопорт не превышала 20—30 в день. Из 2868 упоминаний 921 — негативное (с критикой блогера), 267 — позитивные (с поддержкой блогера и обвинениями критиков в кибербуллинге), остальные 1680 — нейтральные (преимущественно новостного характера, описывающие историю конфликта, но при этом без оценочных суждений). Соответственно, коэффициент негатива равен соотношению между негативными комментариями и общим числом упоминаний: 921/2868 = 0,321, или 32,1%.

По итогам недели Рапопорт заняла третье место в «Рейтинге травли».

1. Ольга Скабеева (коэффициент негатива — 41,4%), журналист телеканала «Россия 1»

Первый выпуск «Рейтинга травли» возглавила телеведущая Ольга Скабеева — коэффициент негатива в адрес журналистки перевалил за 40%. Травлю спровоцировала пародия в немецком шоу Late Night Berlin, где высмеивалась манера общения Скабеевой с собеседниками. Кроме того, достаточно широко в YouTube разошлись ролики с обвинениями журналистки в пропаганде и фрагмент её спора с украинским политиком Гордеем Беловым в программе «60 минут».

2. Маргарита Симоньян (коэффициент негатива — 35,1%), главный редактор RT

Упоминания Маргариты Симоньян на прошлой неделе в основном были связаны с новостями о популярности сюжетов RT France, посвящённых протестам «жёлтых жилетов», а также с публикацией портала Znak о том, что сотрудники RT подписали «соглашение о неразглашении конфиденциальной информации». Часть интернет-аудитории сочла поводом для травли известие о беременности Симоньян.

3. Белла Рапопорт (коэффициент негатива — 32,1%), блогер, феминистка из Санкт-Петербурга

Неизвестная широкой аудитории ЛГБТ-активистка Белла Рапопорт обрела популярность в социальных медиа из-за конфликта с компанией Lush. Через свой Instagram она предложила компании прислать ей бесплатный набор косметики в обмен на обзор в сториз. Однако Lush отказал Рапопорт. Позже она сообщила, что начала получать угрозы в свой адрес. Этот случай обсуждали в социальных медиа несколько дней. Часть пользователей обвинила феминистку в раздувании истерики.

4. Аркадий Бабченко (коэффициент негатива — 28,4%), перебравшийся на Украину российский журналист

Основной причиной негатива по отношению к Аркадию Бабченко стали его же собственные провокационные высказывания. Например, он признался, что не скорбит по скончавшейся певице Юлии Началовой, поскольку та выступала в ДНР. Также Бабченко писал, что в Москве проживает «наглухо поехавшее головой население». Кроме того, журналиста критиковали за симпатии к президенту Украины Петру Порошенко — первым в чрезмерной лояльности его обвинил блогер Анатолий Шарий.

5. Владимир Соловьёв (коэффициент негатива — 13,1%), известный теле- и радиоведущий

Поводом для травли Владимира Соловьёва на прошедшей неделе стало обсуждение его недвижимости. Во время эфира на «Вести FM» журналист заявил, что дом в Италии позволяет ему и его семье экономить на отелях. Другие негативные высказывания появились после видеоролика украинской журналистки Янины Соколовой, в котором она изобразила импровизированный телефонный разговор с Соловьёвым.

6. Ксения Собчак (коэффициент негатива — 12,4%), телеведущая, экс-кандидат в президенты РФ

Личная жизнь Ксении Собчак по-прежнему остаётся в центре внимания пользователей соцсетей. Резонанс вызвал её развод с актёром и режиссёром Максимом Виторганом, баттл в Instagram с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и покупка за 250 тыс. рублей билета на концерт Аллы Пугачёвой. В эфире телеканала НТВ Собчак заявила, что ей «не жалко» таких «безумных денег» на шоу примадонны.

7. Владимир Познер (коэффициент негатива — 8,6%), журналист

Негодование в соцсетях спровоцировало высказывание самого журналиста: Познер поддержал инициативу главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко убрать могилу Сталина с Красной площади. Телеведущий выразил надежду, что настанет время, когда «страна или народ смогут признаться в том, что Сталин был величайшим преступником» и что «ответственность за его поступки несёт народ, который его поддерживал».

8. Алексей Венедиктов (коэффициент негатива — 8,3%), главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»

14 марта главным редактором радио «Эхо Москвы» вновь был избран Алексей Венедиктов. Эту должность он занимает уже более 20 лет. Именно переизбрание на пост главреда «Эха» стало причиной критики в соцсетях. Также Венедиктова обвиняли в потакании «интересам Кремля» и привлечении на радиостанцию большого числа «сумасшедших оппозиционеров».

9.Юрий Дудь (коэффициент негатива — 4,7%), журналист

Для негативных высказываний в адрес Дудя (4,7%) интернет-пользователям даже не потребовалось весомого повода — журналиста постоянно критикуют за стиль общения с гостями и недостаточную грамотность. Довольно резко о Дуде нередко высказываются и медийные личности. Так, Владимир Познер, комментируя интервью Дудя с журналистом Дмитрием Киселёвым, заявил, что во время беседы интервьюер «не знал, куда деваться».

10. Илья Варламов (коэффициент негатива — 3,2%), общественный деятель, блогер

Десятку рейтинга «затравленных медиаперсон» замыкает Илья Варламов. В сети активно обсуждали возможное участие блогера в проведении муниципальных выборов в Санкт-Петербурге. Ранее Варламов и его коллега Максим Кац объявили 2019-й годом Северной столицы и запустили «онлайн-штаб преображения» города. Некоторые интернет-пользователей скептически относятся к попыткам Варламова изменить ситуацию в Петербурге.