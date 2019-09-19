В Москве ограничат движение транспорта из-за фестиваля «Круг света»

В столице ограничат движение транспорта с 20 по 24 сентября из-за фестиваля «Круг света», сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.

В течение пяти дней с 17:00 до 23:00 будет перекрыта Петровка — от Дмитровского переулка до Театрального проезда.

С 20 по 22 сентября и 24 сентября с 18:00 до 23:00 введут ограничения на участке от улицы Крылатской, дом 8, до улицы Нижние Мнёвники и на развороте под Крылатским мостом.

С 20 по 22 сентября и 24 сентября с 21:00 до 23:00 полностью перекроют съезд с дублёра Рублёвского шоссе на улицу Ярцевскую.

С 20 по 22 сентября и 24 сентября с 21:30 до 23:00 станет недоступна одна полоса на отрезке улицы Крылатской — от улицы Нижние Мнёвники до Рублёвского шоссе — и на улице Ярцевской — от Рублёвского шоссе до дома 29, корпуса 3.

С 20 по 24 сентября с 18:00 до 23:00 планируется полностью ограничить участок улицы 1-й Останкинской — от Новомосковской до Щелкановской.

20 сентября и с 22 по 24 сентября с 15:00 до 23:00 будет полностью перекрыт проспект Сахарова — от Садовой-Спасской до улицы Маши Порываевой и на улице Маши Порываевой.

Фестиваль будет проходить с 20 по 24 сентября. Ранее сообщалось, что зрители увидят инсталляции, архитектурные и ландшафтные 3D-мэппинговые представления, концерты.