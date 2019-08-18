В МЧС сообщили об увеличении числа подтопленных домов в Хабаровске

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В МЧС по Хабаровскому краю заявили об увеличении числа подтопленных домов в Хабаровске за прошедшие сутки.

«Гребень амурского паводка смещается у города Хабаровска... уровень воды поднялся на 7 см и составил 589 см... в результате прохождения циклона количество подтопленных жилых домов в краевом центре возросло до 37, также под воздействие дождевых и паводковых вод попали 151 приусадебный участок и 7 земельных участков», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что подтопления зафиксированы и в других населённых пунктах региона.

Ранее руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин заявил, что в Хабаровском крае в ближайшие несколько дней ожидается четвёртая волна паводков. Спровоцировать новые подтопления могут тайфуны «Лекима» и «Крос».

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