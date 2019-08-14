На гребне паводка: в Хабаровском крае ждут новую волну подтоплений из-за тайфунов

В Хабаровском крае в ближайшие несколько дней ожидается четвёртая волна паводков. Спровоцировать новые подтопления могут тайфуны «Лекима» и «Крос», сообщил руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин. По его словам, уровень воды в Амуре вблизи Хабаровска продолжит расти. Согласно прогнозам, он достигнет 640—680 см (опасное значение — 600 см). В региональном МЧС объявили, что готовы к очередному разгулу стихии.

Хабаровский край может накрыть четвёртая волна паводков. Сильные дожди принесут с собой тайфуны «Лекима» и «Крос». Об этом на заседании рабочей группы правительственной комиссии по текущей паводковой обстановке в регионе рассказал руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин.

«В настоящее время на Амуре идёт третья волна паводка: уровень Амура до конца недели незначительно растёт. На этом третью волну можно было бы считать законченной, но нам грозит четвёртая волна паводка. Это связано с приближением тайфунов «Лекима» и «Крос», — заявил он.

По его словам, «Лекима», вызвавший наводнение в Китае, 14—15 августа принесёт обильные осадки в бассейн китайского притока Амура — реки Сунгари. «Крос», который надвигается со стороны Японии, придёт 16—17 августа и будет сопровождаться ещё более интенсивными дождями. В целом за время влияния тайфунов в регионе может выпасть до 150 мм осадков.

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«Таким образом, возле Хабаровска уровень воды в Амуре на следующей неделе продолжит расти и может достигнуть (ориентировочно к 19—23 августа) отметок 630—640 см, а при самом неблагоприятном развитии сценария — 670—680 см (при опасном значении — 600 см. — RT)», — подытожил Паршин.

В настоящий момент уровень воды в Амуре у Хабаровска фиксируется на отметке 563 см.

Заблаговременная подготовка

По данным МЧС, сложная гидрологическая обстановка наблюдается на Амуре, Сунгари, Уссури, Бурее и малых реках края. Подтоплены шесть жилых домов, 43 приусадебных участка и около 1,5 тыс. дачных и земельных участков. Вода вышла на один из участков межпоселковой автодороги.

Ситуацию в Хабаровске, Нанайском районе и Комсомольске-на-Амуре отслеживают оперативные группы МЧС. В усиленном режиме работают силы территориальной подсистемы Хабаровского края. Таким образом, общая группировка составляет 5013 человек и 1119 единиц техники.

«По предварительным расчётам, при новых уровнях есть вероятность подтопления 470 домов в 43 населённых пунктах региона, 3778 дач. В связи с этим в Хабаровске сейчас приведены в готовность силы и средства для минимизации последствий паводка. Аналогичные меры принимаются и в других муниципалитетах, а также в Комсомольске-на-Амуре, где уровень реки тоже может подняться до критической отметки 680 см», — рассказал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Он отметил, что в Комсомольске-на-Амуре есть риск подтопления территории авиазавода (КнААЗ). Для защиты КнААЗ и других критических важных объектов в город были доставлены 16 комплектов водоналивных дамб и аэромобильный комплекс «Гидробарьер» общей протяжённостью 1800 м.

© ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как подчеркнули в МЧС, подготовка к паводку в регионе началась заблаговременно и принятых превентивных мер должно быть достаточно, чтобы защитить жителей в пик непогоды.

«Впереди учебный год и выборы, поэтому особый контроль на подготовку образовательных учреждений», — пояснил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

Остаются на местах

Между тем более 60 человек в Хабаровске отказываются покидать подтопленные паводком дачные участки, несмотря на рекомендации спасателей. Речь идёт об островах Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский.

«Жители отказываются покидать участки по разным причинам. Для кого-то это единственное жилье, у кого-то остаются домашние животные, за которыми нужно следить, ну а некоторые охраняют свои и соседние участки», — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению Виталий Дарчия.

По его словам, люди уверены, что «большой воды» не будет, и игнорируют противоположные предупреждения гидрологов. В связи с этим на островах ежедневно дежурят сотрудники МЧС. Ситуацию мониторят и при помощи беспилотников.

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В режиме ЧС

Напомним, что в связи с паводками на Амуре в Хабаровском крае действует режим чрезвычайной ситуации. Он установлен в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также ещё в 15 районах (кроме Аяно-Майского и Охотского).

Между тем в целом ситуация с паводком в дальневосточных регионах постепенно стабилизируется, сообщали в МЧС. Отмечалось, что наводнение ушло из нескольких населённых пунктов и с объектов инфраструктуры региона. В ведомстве отмечали, что в ликвидации последствий принимают участие более тысячи человек, 183 единицы техники, 40 плавсредств и три воздушных судна.

Наиболее сильно наводнение затронуло Амурскую область. Для поддержки пострадавших правительство выделило 600 млн рублей. Как заявлял замминистра труда и соцзащиты РФ Алексей Черкасов, ситуация в Амурской области «вышла на федеральный уровень».