Губернатор Хабаровского края оценил паводковую ситуацию в регионе
«В (зону. — RT) подтопления (могут попасть. — RT) 115 населённых пунктов, 18 тыс. 468 человек, 3 тыс. 388 домов, 70 социальных объектов, это при условии развития самой неблагоприятной ситуации при прогнозе», — цитирует его Интерфакс.
Как добавил Фургал, при необходимости разместить людей из пострадавших от паводка районов планируется в 134 пунктах временного размещения (ПВР).
«Определены места для развертывания ПВР для приема граждан, всего 134 пункта вместимостью 15 тыс. 587 человек», — отметил глава региона.
Ранее в МЧС предупредили о приближении к Хабаровску паводка.