Губернатор Хабаровского края оценил паводковую ситуацию в регионе

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При худшем сценарии развития паводковой ситуации в Хабаровском крае в зоне подтопления в Хабаровском крае могут оказаться 115 населенных пунктов, сообщил губернатор региона Сергей Фургал на совещании по паводковой обстановке в регионе.

«В (зону. — RT) подтопления (могут попасть. — RT) 115 населённых пунктов, 18 тыс. 468 человек, 3 тыс. 388 домов, 70 социальных объектов, это при условии развития самой неблагоприятной ситуации при прогнозе», — цитирует его Интерфакс.

Как добавил Фургал, при необходимости разместить людей из пострадавших от паводка районов планируется в 134 пунктах временного размещения (ПВР).

«Определены места для развертывания ПВР для приема граждан, всего 134 пункта вместимостью 15 тыс. 587 человек», — отметил глава региона.

Ранее в МЧС предупредили о приближении к Хабаровску паводка.

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