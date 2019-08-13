В МЧС предупредили о приближении к Хабаровску паводка

Гребень паводка на Амуре смещается в сторону Хабаровска, отмечается подтопление прибрежной территории города.

«Гребень паводка на реке Амур смещается от п. Нижнеспасское Еврейской автономной области в сторону города Хабаровска», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Отмечается, что уровень воды у Хабаровска утром 13 августа составлял 558 см. Ожидается подъём воды на 10—20 см в течение двух суток.

Также сообщается о подтоплении девяти приусадебных участков, расположенных на прибрежной территории города.

«Также во власти стихии находится более 1300 дачных участков на островных территориях — островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный», — уточняется в сообщении.

В апреле сообщалось о подтоплении 700 дачных участков под Хабаровском.