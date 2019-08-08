Число подтопленных дачных участков под Хабаровском увеличилось до 700
«В настоящий момент на левобережье вода уже зашла на территорию порядка 700 огородов — как жилых, так и давно заброшенных», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проводится оценка обстановки береговой линии Хабаровска, «особенно тех районов, где, по прогнозам развития обстановки, могут быть подтоплены жилые дома».
В МЧС сообщили, что по состоянию на утро 8 августа уровень Амура поднялся на 17 см и составил 493 см, что на 43 см выше отметки неблагоприятного явления.
Ранее сообщалось о подтоплении 330 дачных участков в регионе.