Число подтопленных дачных участков под Хабаровском увеличилось до 700

В Хабаровском крае в зоне подтопления в связи с ростом уровня воды в реке Амур оказались 700 дачных участков. Об этом сообщается на сайте МЧС по региону.

«В настоящий момент на левобережье вода уже зашла на территорию порядка 700 огородов — как жилых, так и давно заброшенных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводится оценка обстановки береговой линии Хабаровска, «особенно тех районов, где, по прогнозам развития обстановки, могут быть подтоплены жилые дома».

В МЧС сообщили, что по состоянию на утро 8 августа уровень Амура поднялся на 17 см и составил 493 см, что на 43 см выше отметки неблагоприятного явления.

Ранее сообщалось о подтоплении 330 дачных участков в регионе.