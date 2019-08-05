Режим ЧС распространили на всю территорию Хабаровского края

Власти Хабаровского края приняли решение распространить режим ЧС на все районы региона из-за паводков. Об этом сообщил представитель правительства региона.

«Комиссия по ЧС приняла решение распространить режим ЧС на всю территорию Хабаровского края», — цитирует РИА Новости представителя правительства.

Он также сообщил, что 5 августа планируют сформировать межведомственную комиссию, в которую войдут представители администраций Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

«На время паводка отменены все отпуска глав районов, расположенных вдоль реки Амур», — добавил он.

Ранее власти Еврейской автономной области ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на реке Амур.