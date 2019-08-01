В ЕАО ввели режим ЧС в связи с паводком

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Власти Еврейской автономной области (ЕАО) ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на реке Амур.
В ЕАО ввели режим ЧС в связи с паводком
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте правительства ЕАО.

«Прошло очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЕАО. На совещании принято решение ввести на территории региона режим «Чрезвычайная ситуация», — говорится в заявлении.

Отмечается, что силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и муниципалитетов подготовлены к действию при ЧС. В районы завозят материал для отсыпки дамб, медикаменты и продукты питания.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре ввели режим ЧС в связи с ожидаемым приходом паводка.

Кроме того, режим чрезвычайной ситуации был введён в 16 других муниципальных образованиях Хабаровского края после обильных осадков и подъёма уровня воды в реках.

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