В ЕАО ввели режим ЧС в связи с паводком
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте правительства ЕАО.
«Прошло очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЕАО. На совещании принято решение ввести на территории региона режим «Чрезвычайная ситуация», — говорится в заявлении.
Отмечается, что силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и муниципалитетов подготовлены к действию при ЧС. В районы завозят материал для отсыпки дамб, медикаменты и продукты питания.
Ранее в Комсомольске-на-Амуре ввели режим ЧС в связи с ожидаемым приходом паводка.
Кроме того, режим чрезвычайной ситуации был введён в 16 других муниципальных образованиях Хабаровского края после обильных осадков и подъёма уровня воды в реках.