В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Хабаровском крае
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«В течение суток режим введён... в границах 17 муниципальных образований: город Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурский, Бикинский, Ванинский, Верхнебуреинский, Вяземский, имени Лазо, имени Полины Осипенко, Комсомольский, Нанайский, Николаевский, Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский, Ульчский, Хабаровский районы», — указывается в сообщении.
Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что власти эвакуировали около 2 тыс. человек из подтопленных районов, более 600 человек размещены во временных пунктах.