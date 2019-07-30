В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Хабаровском крае

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в ряде муниципальных образований Хабаровского края в связи с выпадением обильных осадков и подъёмом уровня воды на реках региона.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. «В течение суток режим введён... в границах 17 муниципальных образований: город Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурский, Бикинский, Ванинский, Верхнебуреинский, Вяземский, имени Лазо, имени Полины Осипенко, Комсомольский, Нанайский, Николаевский, Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский, Ульчский, Хабаровский районы», — указывается в сообщении. Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что власти эвакуировали около 2 тыс. человек из подтопленных районов, более 600 человек размещены во временных пунктах.