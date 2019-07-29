В Приамурье из подтопленных районов эвакуировали 2000 человек

Губернатор Амурской области Василий Орлов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что власти Амурской области эвакуировали около 2 тыс. человек из подтопленных районов, более 600 человек размещены во временных пунктах.

По его словам, пункты временного размещения (ПВР) полностью готовы к приёму людей.

«На сегодняшний день в них находятся больше 600 человек. Всего с подтопленных территорий было эвакуировано порядка 2 тыс. человек, из которых часть находится в ПВР, а часть — у родственников», — цитирует Орлова ТАСС.

Также он заявил, что в подтопленных сёлах есть жители, отказывающиеся покидать дома. По словам губернатора, для этих людей организована доставка воды и продовольствия, «хотя это очень затратно, очень проблемно».

Ранее в городе Белогорске Амурской области из-за паводка был объявлен режим ЧС.