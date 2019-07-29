В Приамурье из подтопленных районов эвакуировали 2000 человек

Короткая ссылка
Губернатор Амурской области Василий Орлов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что власти Амурской области эвакуировали около 2 тыс. человек из подтопленных районов, более 600 человек размещены во временных пунктах.
В Приамурье из подтопленных районов эвакуировали 2000 человек
  • © МЧС России

По его словам, пункты временного размещения (ПВР) полностью готовы к приёму людей. 

«На сегодняшний день в них находятся больше 600 человек. Всего с подтопленных территорий было эвакуировано порядка 2 тыс. человек, из которых часть находится в ПВР, а часть — у родственников», — цитирует Орлова ТАСС.

Также он заявил, что в подтопленных сёлах есть жители, отказывающиеся покидать дома. По словам губернатора, для этих людей организована доставка воды и продовольствия, «хотя это очень затратно, очень проблемно».

Ранее в городе Белогорске Амурской области из-за паводка был объявлен режим ЧС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить