В Приамурье из подтопленных районов эвакуировали 2000 человек
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По его словам, пункты временного размещения (ПВР) полностью готовы к приёму людей.
«На сегодняшний день в них находятся больше 600 человек. Всего с подтопленных территорий было эвакуировано порядка 2 тыс. человек, из которых часть находится в ПВР, а часть — у родственников», — цитирует Орлова ТАСС.
Также он заявил, что в подтопленных сёлах есть жители, отказывающиеся покидать дома. По словам губернатора, для этих людей организована доставка воды и продовольствия, «хотя это очень затратно, очень проблемно».
Ранее в городе Белогорске Амурской области из-за паводка был объявлен режим ЧС.