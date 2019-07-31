Режим ЧС введён в Комсомольске-на-Амуре

Власти Комсомольска-на-Амуре ввели на территории города режим ЧС в связи с ожидаемым приходом паводка.

«Решение о введении режима ЧС в Комсомольске-на-Амуре было принято в среду на внеочередном заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с ухудшающейся гидрологической ситуацией и решением властей региона о введении режима ЧС на территории Хабаровского края», — говорится в сообщении городской администрации.

Отмечается, что гребень паводка с подъёмом воды до 5,5 метра ожидается у Комсомольска 14—16 августа.

В зону подтопления могут попасть дачи в окрестностях города.

Ранее сообщалось, что власти Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации в связи со сложной паводковой обстановкой.