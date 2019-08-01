МЧС сообщило об освобождении от воды всех жилых домов под Хабаровском

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В Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края от воды освобождены все ранее подтопленные жилые дома, сообщили в региональном главке МЧС.

«По данным на 1 августа, на реках Уда и Кия отмечается спад уровней воды. В селе Удское Тугуро-Чумиканского района вода полностью сошла с подтопленных территорий... Также вернулись в свои дома отселенные в превентивных целях жители села Неран», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом районе им. Лазо продолжает дежурить оперативная группа МЧС.

Отмечается, что спасатели доставили в село Удское около 1,3 тонн гуманитарного груза.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре ввели режим ЧС в связи с ожидаемым приходом паводка.

Кроме того, режим чрезвычайной ситуации был введён в 16 других муниципальных образований Хабаровского края после обильных осадков и подъёмом уровня воды в реках.

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