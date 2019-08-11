«Помощь должны оказать всем пострадавшим»: на Дальнем Востоке сообщили о стабилизации паводков

Ситуация с паводками в дальневосточных регионах стабилизируется. Об этом сообщили в МЧС России. По данным ведомства, вода ушла из пяти населённых пунктов, с десятков приусадебных участков и из жилых домов. Региональные министерства Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области также заявляют о снижении уровня воды.

Ситуация с паводками на Дальнем Востоке стабилизируется. Об этом говорится в опубликованном МЧС России заявлении. Отмечается, что наводнение ушло из нескольких населённых пунктов и с объектов инфраструктуры региона.

«Освободились от воды пять населённых пунктов (Амурская область), восемь жилых домов (Амурская область), 85 приусадебных участков (Амурская область), один низководный мост (Хабаровский край), четыре участка автодорог (Амурская область)», — говорится на сайте ведомства.

«Проведена откачка воды и очищены 246 подворий, просушены 577 домов (за сутки — 62), вывезены 1,007 тыс. кубометров мусора, очищены 16,340 тыс. метров ливневой канализации, прорыты 2,910 тыс. метров водоотводных канав, восстановлено 90 участков автодорог протяжённостью 144,8 км. Доставлены и выданы пострадавшему населению 51,75 тонны бутилированной воды, 48 тонн продуктов питания», — сообщили в МЧС.

Подчёркивается, что в ликвидации последствий принимают участие более тысячи человек, 183 единицы техники, 40 плавсредств и три воздушных судна.

Напомним: паводок в Амурской области начался во второй половине июля, затем он распространился и на другие регионы. Режим чрезвычайной ситуации в Амурской области начал действовать с 25 июля, в Хабаровском крае — с 30-го числа (во всех районах, кроме Аяно-Майкского и Охотского), а в Еврейской автономной области — с 1 августа.

Амурская область

Сильнее всего наводнение затронуло Амурскую область. На момент 11 августа, по данным регионального МЧС, подтопленными остаются пять частных домов, однако вода отступает. Так, за сутки в Мазановской районе из-под воды освободилось восемь домов.

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Хуже ситуация обстоит с придворовыми территориями: 431 такой участок продолжает находиться под воздействием паводка. Во всех районах, помимо Благовещенского и Ивановского, спасатели фиксируют отток воды.

При этом транспортного сообщения в Приамурье лишены три населённых пункта — посёлки Октябрьский, Новороссийка и Ивановский. В свои дома вернулись только восемь человек, притом что эвакуированы были более 2,1 тыс. человек, включая свыше 700 детей.

На данный момент МЧС на вертолётах доставляет продукты и гуманитарную помощь пострадавшим жителям Амурской области: до населения уже доведено более 117 тонн грузов. Общая группировка спасателей в регионе превышает 700 человек, на месте также работают 139 единиц техники и 26 плавсредств.

«Пострадавшему населению пожарные и спасатели продолжают оказывать помощь в ликвидации последствий паводка: очищают территорию от мусора, выносят из домов мебель для просушки, ремонтируют мостовые переходы, сушат дома тепловыми пушками, развозят хлеб и бутилированную воду, проводят дезинфекцию территорий и колодцев», — говорится на сайте регионального ведомства.

Согласно распоряжению правительства, Амурской области были выделены 600 млн рублей для поддержки пострадавших граждан. Помощь жителям региона окажет и Минтруд.

«Важно, чтобы помощь была оказана всем пострадавшим. Для этого мы сегодня говорим со специалистами о том, как считать, как оценивать, чтобы у нас не оставалось никаких спорных моментов», — сказал замминистра труда и соцзащиты Алексей Черкасов.

Он подчеркнул, что ситуация в Амурской области «вышла на федеральный уровень», а потому самостоятельно регион решить вопросы не может.

Хабаровский край

МЧС Хабаровского края доложило о стабильной обстановке в регионе. В ведомстве подчеркнули, что почти на всех реках уровень воды снижается и находится ниже критических показателей, однако Амур существенно вышел из берегов.

Так, МЧС сообщили, что на 11 августа у нескольких населённых пунктов уровень воды в реке Амур поднялся. Так, речь идёт о Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, сёлах Елабуга и Троицкое. При этом в столице региона и в Елабуге уровень воды соответствует термину «неблагоприятное явление».

«Во второй декаде августа в регионе сохранится неустойчивая погода, обусловленная осадками различной интенсивности с достижением местами неблагоприятных и опасных явлений», — предупредили в МЧС Хабаровского края.

Еврейская автономная область

Сильные дожди ожидаются и в другом регионе Дальнего Востока, где жители столкнулись с паводками, — в Еврейской автономной области. Региональное МЧС подчёркивает, что, несмотря на сильные осадки, «критериев опасного явления не достигнуто».

Как и в Хабаровском крае, уровень воды снизился во всех реках, помимо Амура.

«При прогнозируемых уровнях воды на реке Амур существует угроза подтопления населённых пунктов в Ленинском (сёла Ленинское, Нижнеленинское, Кукелево, Дежнёво, Биджан) и Смидовичском муниципальных районах (посёлки Приамурский, Николаевка, Владимировка, им. Тельмана, Осиновка, Соцгородок)», — говорится на сайте МЧС автономной области.

Также спасатели ожидают подтопления дорог, линий электропередачи, полей, низководных мостов и других объектов. Тем не менее в МЧС отчитались, что аварийно-восстановительные работы на объектах ЖКХ были проведены на 100%.