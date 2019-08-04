В Приамурье эвакуируют жителей села из-за угрозы прорыва дамбы

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В Амурской области власти приняли решение начать эвакуацию жителей села Усть-Ивановка Благовещенского района из-за угрозы разрушения дамбы и подтопления нескольких улиц, сообщает Интерфакс со ссылкой на местную администрацию.
В Приамурье эвакуируют жителей села из-за угрозы прорыва дамбы
  • © Дмитрий Тупиков
  • РИА Новости

«Вечером 3 августа принято решение эвакуировать население из зоны возможного подтопления — улиц Военной, Садовой, Связистов и Спортивной», — говорится в сообщении.

Согласно последней информации, в регионе остаются подтопленными 13 районов и один городской округ, в том числе 36 населённых пунктов, 92 жилых дома, 835 придворовых территорий, 350 дачных участков и более 40 участков автодорог.

Без электричества остаются семь населённых пунктов Мазановского района.

Всего из зоны подтопления в регионе эвакуировано 2593 человека, в том числе 908 детей.

Ранее власти Приамурья оценили предварительный ущерб от потери урожая из-за паводка в 1,5 млрд рублей.

Бывший заместитель председателя Госдумы по вопросам экологии, профессор кафедры системной экологии РУДН, доктор технических наук Владимир Тетельмин в беседе со «Взглядом» призвал строить противопаводковые плотины в сочетании с ГЭС.

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