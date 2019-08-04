В Приамурье эвакуируют жителей села из-за угрозы прорыва дамбы
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- РИА Новости
«Вечером 3 августа принято решение эвакуировать население из зоны возможного подтопления — улиц Военной, Садовой, Связистов и Спортивной», — говорится в сообщении.
Согласно последней информации, в регионе остаются подтопленными 13 районов и один городской округ, в том числе 36 населённых пунктов, 92 жилых дома, 835 придворовых территорий, 350 дачных участков и более 40 участков автодорог.
Без электричества остаются семь населённых пунктов Мазановского района.
Всего из зоны подтопления в регионе эвакуировано 2593 человека, в том числе 908 детей.
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