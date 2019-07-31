В Приамурье оценили предварительный ущерб от потери урожая

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Власти Амурской области заявили о том, что ущерб от потери урожая в регионе из-за паводка, по предварительным данным, составил около 1,5 млрд рублей.
В Приамурье оценили предварительный ущерб от потери урожая
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Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области.

«Мы видим, что гибнет урожай, предварительный ущерб просчитывается в сумме 1,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

По информации краевого правительства, всего из-за паводка пострадало 157 хозяйств в 15 районах области общей площадью 140 тыс. га, из которых в 123 тыс. га наблюдается переувлажнение, в 15 тыс. га отмечается затопление рек в поймах, а 1,3 тыс. га пострадало от градобития. 

Ранее в Приамурье из зоны паводка эвакуировали 2363 жителя.

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