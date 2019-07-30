Эксперт оценил ситуацию с паводками в Амурской области

Бывший заместитель председателя Госдумы по вопросам экологии, профессор кафедры системной экологии РУДН доктор технических наук Владимир Тетельмин в беседе со «Взглядом» оценил ситуацию с паводками в Амурской области.

«Мощный правобережный приток Амура на 30% обеспечивает то, что мы сегодня наблюдаем. Такого рода большие ливни бывают не только на территории России, но и в Китае», — заявил он.

По его мнению, возводить гидротехнические сооружения — это правильно, при этом необходимо анализировать, что дешевле, строительство только противопаводковых плотин или плотин в сочетании с ГЭС.

Ранее сообщалось, что в Приамурье из зоны паводка эвакуировали 2363 жителя.