В Приамурье из зоны паводка эвакуировали 2363 жителя

В Амурской области из подтопленных районов эвакуировали 2363 жителя, заявил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский.

«Всего эвакуированы 2363 человека», — приводит слова Венглинского РИА Новости.

По последним данным, в зоне паводка остаются 611 жилых домов и 968 приусадебных участков.

Ранее правительство Амурской области произвело выплаты пострадавшим от паводка жителям в размере более 1,5 млн рублей: 109 семей получили по 10 тыс. рублей за потерю имущества и 16 граждан — по 30 тыс. рублей в связи с утратой единственного жилого помещения.

По прогнозам синоптиков, 1—2 августа река Томь поднимется до 400—450 см, что превысит уровень, зафиксированный в 2013 году во время крупномасштабного паводка.