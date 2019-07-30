Более 1,5 млн рублей выплатили пострадавшим от паводка в Приамурье

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Власти Амурской области выплатили пострадавшим от паводка жителям региона более 1,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Из осуществлённых выплат 109 семей получили по 10 тыс. рублей (за утрату имущества) и 16 граждан (все – жители Мазановского района) получили по 30 тыс. рублей (в связи с утратой единственного жилого помещения)», — указывается в сообщении.

Ранее в городе Белогорске Амурской области из-за паводка был объявлен режим ЧС.

По прогнозам МЧС России и Росгидромета, река Томь 1—2 августа поднимется выше уровня, зафиксированного в 2013 году во время крупномасштабного паводка.

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