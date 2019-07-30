Более 1,5 млн рублей выплатили пострадавшим от паводка в Приамурье
«Из осуществлённых выплат 109 семей получили по 10 тыс. рублей (за утрату имущества) и 16 граждан (все – жители Мазановского района) получили по 30 тыс. рублей (в связи с утратой единственного жилого помещения)», — указывается в сообщении.
Ранее в городе Белогорске Амурской области из-за паводка был объявлен режим ЧС.
По прогнозам МЧС России и Росгидромета, река Томь 1—2 августа поднимется выше уровня, зафиксированного в 2013 году во время крупномасштабного паводка.