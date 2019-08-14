Синоптики заявили об угрозе четвёртой волны паводка в Хабаровском крае

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Четвёртая волна паводка из-за тайфунов «Лекима» и «Крос» ожидается в Хабаровском крае на реке Амур. Об этом сообщил руководитель Дальневосточного УГМС Вячеслав Паршин в ходе совещания.

«В настоящее время на Амуре идёт третья волна паводка, уровень Амура до конца недели незначительно растёт, на этом третью волну паводка можно было бы считать законченной, но нам грозит четвёртая волна паводка», — цитирует его РИА Новости.

Как отмечается, с 14 по 17 августа в регионе пройдут сильные ливни, выпадет от 100 до 150 мм осадков, что сформирует дождевой паводок.

Ранее в МЧС предупредили о приближении к Хабаровску паводка.

Как сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, при худшем сценарии развития паводковой ситуации в регионе в зоне подтопления могут оказаться 115 населённых пунктов.

Паводок в Амурской области начался во второй половине июля, затем он распространился и на другие регионы. Режим чрезвычайной ситуации в Амурской области начал действовать с 25 июля, в Хабаровском крае — с 30-го числа (во всех районах, кроме Аяно-Майкского и Охотского), а в Еврейской автономной области — с 1 августа.

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