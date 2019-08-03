МЧС назвало число подтопленных поселений в Сибири и на Дальнем Востоке

В пресс-службе МЧС сообщили, что подтопления в связи с паводками отмечаются в 76 населённых пунктах на территории четырёх регионов России.

«В настоящее время на территории Бурятии, Хабаровского края и Амурской области остаются подтопленными 45 населённых пунктов, 337 жилых домов, 1258 приусадебных участков, два социально значимых объекта и 54 участка автодорог. В 31 населённом пункте Иркутской области остаются подтопленными 1359 домов, 2169 приусадебных участков, три социально значимых объекта, десять участков автомобильных дорог», — приводит ТАСС сообщение МЧС.

Ранее сообщалось, что количество подтопленных территорий в Амурской области за минувшие сутки увеличилось до 1235 подворий.

Власти Амурской области оценили предварительный ущерб от потери урожая из-за паводка в 1,5 млрд рублей.