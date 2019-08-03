В МЧС сообщили об увеличении числа подтопленных территорий в Приамурье

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Количество подтопленных территорий в Амурской области за минувшие сутки увеличилось до 1235 подворий, сообщили в региональном главке МЧС.

«За минувшие сутки увеличилось число подтопленных подворий до 1235», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В результате дождевого паводка в 41 населённом пункте остаются подтопленными 337 частных жилых домов. 

По последним данным, 23 поселения остаются без транспортного сообщения и 11 населённых пунктов — без электричества.

Всего из зоны подтопления в регионе эвакуировали 2583 жителя, включая 908 детей. 

Ранее власти Амурской области оценили предварительный ущерб от потери урожая из-за паводка в 1,5 млрд рублей.

Бывший заместитель председателя Госдумы по вопросам экологии профессор кафедры системной экологии РУДН доктор технических наук Владимир Тетельмин в беседе со «Взглядом» призвал строить противопаводковые плотины в сочетании с ГЭС.

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