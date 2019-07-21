В ЗВО сообщили о поступлении трёх новых Су-35 в авиаполк под Тверью

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Три новых истребителя Су-35 поступили в авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в Тверской области. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
В ЗВО сообщили о поступлении трёх новых Су-35 в авиаполк под Тверью
  • РИА Новости

«В рамках государственного оборонного заказа три новейших многоцелевых истребителя Су-35 поступили в истребительный авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в Тверской области», — заявили в пресс-службе. 

Пилоты получили истребители на заводе в Комсомольске-на-Амуре, после чего осуществили полёт на расстояние более 9 тыс. км к месту постоянной дислокации, выполнив три дозаправки на оперативных аэродромах.

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Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, а также экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Игорь Касатонов в беседе с НСН оценил развитие морской авиации в стране.

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