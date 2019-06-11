В Омске трёхлетний ребёнок выпал из окна шестого этажа

В Омске трёхлетний мальчик выпал из окна шестого этажа, он был госпитализирован.

Об этом сообщает gorod55 со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Отмечается, что ребёнок залез на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

Несчастный случай произошёл вечером 10 июня.

В мае сообщалось, что в Омске из окна выпал восьмилетний ребёнок. Он был госпитализирован с травмой позвоночника.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали проверку из-за гибели выпавшего из окна ребёнка.