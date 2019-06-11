В Омске трёхлетний ребёнок выпал из окна шестого этажа
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Об этом сообщает gorod55 со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
Отмечается, что ребёнок залез на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.
Несчастный случай произошёл вечером 10 июня.
В мае сообщалось, что в Омске из окна выпал восьмилетний ребёнок. Он был госпитализирован с травмой позвоночника.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали проверку из-за гибели выпавшего из окна ребёнка.