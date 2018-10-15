В Курганской области начали проверку из-за гибели выпавшего из окна ребёнка

В Курганской области начали доследственную проверку из-за гибели трёхлетней девочки, выпавшей из окна. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл в Шадринске в воскресенье, 14 октября.

По предварительной информации, ребёнок самостоятельно забрался на подоконник, когда окно было открыто для проветривания.

Как уточнили следователи, девочка выпала, «несмотря на наличие москитной сетки, по факту создающей лишь иллюзию безопасности».

Сожитель матери находился в соседней комнате. Он отвёз девочку в больницу, где она скончалась.

Ранее RIA56 сообщал, что в Оренбургской области организовали проверку после падения ребёнка с пятого этажа.