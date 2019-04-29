В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 28 летательных аппарата вели разведку возле российских границ. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

Как отмечает издание, истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны выполнили два вылета.

По сведениям издания, «нарушений воздушного пространства России не допущено».

В марте сообщалось, что российские истребители Су-27 дважды за сутки сопровождали стратегические бомбардировщики B-52H Военно-воздушных сил США над Балтийским морем.

Отмечалось, что истребители не допустили приближения к госгранице иностранных военных самолётов.