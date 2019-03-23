Российские Су-27 сопроводили бомбардировщики США над Балтийским морем

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Российские истребители Су-27 дважды за сутки сопровождали стратегические бомбардировщики B-52H Военно-воздушных сил США над Балтийским морем.
Российские Су-27 сопроводили бомбардировщики США над Балтийским морем
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороны России, поступившем в распоряжение RT.

Отмечается, что истребители не допустили приближения к госгранице иностранных бомбардировщиков.

Уточняется, что с 14 марта самолёты стратегической авиации ВВС США выполнили семь полётов над Балтийским морем.

21 марта сообщалось, что два российских истребителя Су-27 сопроводили стратегический бомбардировщик США B-52H Stratofortress над водами Балтики

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