В Свердловской области стартовала всероссийская акция «ДоброВСело — 2019»

В Свердловской области дали старт всероссийской акции «ДоброВСело — 2019», сообщает TagilCity.ru со ссылкой на региональное правительство.

Она организована совместно с Минздравом и нацелена на повышение качества медпомощи в отдалённых и сельских территориях.

Сельчанам предлагают пройти обследования, получить консультации узких специалистов. Работают передвижные флюорографы и маммографы. Также есть возможность сделать ЭКГ и экспресс-тестирование на глюкозу в крови.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде с 1 апреля заработал областной центр развития добровольчества.