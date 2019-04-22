В Свердловской области стартовала всероссийская акция «ДоброВСело — 2019»

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В Свердловской области дали старт всероссийской акции «ДоброВСело — 2019», сообщает TagilCity.ru со ссылкой на региональное правительство.
В Свердловской области стартовала всероссийская акция «ДоброВСело — 2019»
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Она организована совместно с Минздравом и нацелена на повышение качества медпомощи в отдалённых и сельских территориях.

Сельчанам предлагают пройти обследования, получить консультации узких специалистов. Работают передвижные флюорографы и маммографы. Также есть возможность сделать ЭКГ и экспресс-тестирование на глюкозу в крови.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде с 1 апреля заработал областной центр развития добровольчества.

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