В Калининграде открыли региональный центр развития добровольчества

В Калининграде с 1 апреля заработал областной центр развития добровольчества. Об этом информирует «Янтарный край».

Отмечается, что центр является подведомственным учреждением регионального агентства по делам молодёжи.

Учреждение создано для волонтёрского сообщества. В его задачи будет входить оказание различных видов поддержки добровольцам и волонтёрским организациям.

Также он будет заниматься формированием инфраструктуры для развития добровольчества в Калининградской области.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье появится ещё один центр инновационного творчества «Изобретариум».