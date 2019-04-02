В Калининграде открыли региональный центр развития добровольчества
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- РИА Новости
Отмечается, что центр является подведомственным учреждением регионального агентства по делам молодёжи.
Учреждение создано для волонтёрского сообщества. В его задачи будет входить оказание различных видов поддержки добровольцам и волонтёрским организациям.
Также он будет заниматься формированием инфраструктуры для развития добровольчества в Калининградской области.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье появится ещё один центр инновационного творчества «Изобретариум».