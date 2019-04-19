В Нижнем Новгороде представили проект университета повышения производительности труда
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- РИА Новости
Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Презентация прошла в терминале международного аэропорта «Нижний Новгород», где и должен быть создан университет.
«Сейчас обучение проходит на разных площадках, но в основном оно направлено на первых лиц», — заявил Никитин.
По его словам, они хотят научить тому, что делают сами, а именно мидл-менеджменту.
Как отметил губернатор, это совершенно другой уровень погружения и другой уровень по времени.
«На обучение потребуется две-три недели три раза как минимум, то есть всего два месяца», — добавил он.
Никитин также сообщил, что проект предусматривает создание гостиницы и конгрессно-выставочного модуля.
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