В Нижнем Новгороде представили проект университета повышения производительности труда

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил председателю госкорпорации ВЭБ.РФ Игорю Шувалову проект Корпоративного университета повышения производительности труда.
В Нижнем Новгороде представили проект университета повышения производительности труда
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Презентация прошла в терминале международного аэропорта «Нижний Новгород», где и должен быть создан университет.

«Сейчас обучение проходит на разных площадках, но в основном оно направлено на первых лиц», — заявил Никитин.

По его словам, они хотят научить тому, что делают сами, а именно мидл-менеджменту.

Как отметил губернатор, это совершенно другой уровень погружения и другой уровень по времени.

«На обучение потребуется две-три недели три раза как минимум, то есть всего два месяца», — добавил он.

Никитин также сообщил, что проект предусматривает создание гостиницы и конгрессно-выставочного модуля.

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