В Нижнем Новгороде представили проект университета повышения производительности труда

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил председателю госкорпорации ВЭБ.РФ Игорю Шувалову проект Корпоративного университета повышения производительности труда.

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Презентация прошла в терминале международного аэропорта «Нижний Новгород», где и должен быть создан университет.

«Сейчас обучение проходит на разных площадках, но в основном оно направлено на первых лиц», — заявил Никитин.

По его словам, они хотят научить тому, что делают сами, а именно мидл-менеджменту.

Как отметил губернатор, это совершенно другой уровень погружения и другой уровень по времени.

«На обучение потребуется две-три недели три раза как минимум, то есть всего два месяца», — добавил он.

Никитин также сообщил, что проект предусматривает создание гостиницы и конгрессно-выставочного модуля.

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