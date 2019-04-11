В Москве представили наработки Самарской области по развитию кадрового потенциала
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- РИА Новости
«Сейчас в Самарской области разрабатывается проект «Кадросфера». В этом принимают участие участники и призёры конкурса «Лидеры России». Цель проекта — объединение всех действующих кадровых резервов региона», — заявил губернатор Дмитрий Азаров.
По его словам, крупнейшие предприятия региона дали своё согласие обучать людей в этом проекте.
Как отметил Азаров, базу наполняют как претендентами, так и вакансиями, причём пройти регистрацию могут все желающие.
Кроме того, в области действуют программы работы с одарённой молодёжью от 14 до 30 лет в сфере науки, техники, технологии — «Взлёт», «Полёт» и «Орбита». Также разрабатывается система дополнительной мотивации в области среднего профессионального образования.
Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в беседе с Пятым каналом рассказал об основной цели конкурса «Лидеры России».