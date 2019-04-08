В Петербурге почти 23 тысячи человек остались без тепла

В Красносельском районе Санкт-Петербурга в результате разрыва трубопроводов более 22,8 тыс. человек остались без тепла, один человек погиб. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы Минэнерго России.

Согласно данным министерства, 8 апреля произошли порывы трубопроводов горячего водоснабжения на проспекте Ветеранов и улице 2-я Комсомольская.

«Пострадали два человека, из которых один погиб (причина устанавливается)», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что из жилого дома №49 на улице 2-я Комсомольская были эвакуированы более 200 человек.

По данным ведомства, теплоснабжение нарушено в 137 жилых домах, где проживают более 22,8 тыс. человек.

В феврале сообщалось, что в хакасском городе Черногорске более 16 тыс. человек лишились теплоснабжения из-за аварии на трубопроводе.