В Тульской области из-за отключения котла без тепла остались 5 тысяч человек

Короткая ссылка
Отключение котла в котельной Ясногорска Тульской области оставило без отопления жителей 53 домов. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В Тульской области из-за отключения котла без тепла остались 5 тысяч человек
  • © pixabay.com

«В зону нарушения теплоснабжения попало 53 дома различной этажности», — говорится в сообщении.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на МЧС, без отопления остаются 5 тыс. человек.

Население Ясногорска — около 16 тыс. человек. В настоящее время, указывает агентство, в городе -13 °C.

В ноябре в Керчи 55 домов остались без отопления из-за повреждения теплотрассы грузовым автомобилем. 

Летом 2018 года progorod43.ru передавал, что в Кировской области восстановили электроснабжение в районах, пострадавших от непогоды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить