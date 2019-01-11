В Тульской области из-за отключения котла без тепла остались 5 тысяч человек

Отключение котла в котельной Ясногорска Тульской области оставило без отопления жителей 53 домов. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В зону нарушения теплоснабжения попало 53 дома различной этажности», — говорится в сообщении.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на МЧС, без отопления остаются 5 тыс. человек.

Население Ясногорска — около 16 тыс. человек. В настоящее время, указывает агентство, в городе -13 °C.

В ноябре в Керчи 55 домов остались без отопления из-за повреждения теплотрассы грузовым автомобилем.

Летом 2018 года progorod43.ru передавал, что в Кировской области восстановили электроснабжение в районах, пострадавших от непогоды.