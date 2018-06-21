В пострадавших от непогоды районах Кировской области восстановили электроснабжение

В Кировской области восстановили электроснабжение в районах, пострадавших от непогоды в среду, 20 июня. Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на Кировэнерго.

Из-за гроз и сильного ветра с порывами до 22 м/с без света остались 142 населённых пункта в Яранском, Советском, Шабалинском, Котельничском, Арбажском, Афанасьевском, Юрьянском районах.

Без электричества в течение нескольких часов находились около 5,8 тыс. потребителей. Последствия аварий были устранены в ночь на 21 июня.

В четверг объявлено метеопредупреждение, поэтому сотрудники Кировэнерго будут дежурить в режиме повышенной готовности.

В мае URA.RU сообщало, что на Урале 12 населённых пунктов остались без электроэнергии из-за непогоды.