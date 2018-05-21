На Урале 12 населённых пунктов остались без электроэнергии из-за непогоды

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На Урале 12 населённых пунктов остались без электроэнергии из-за ураганного ветра и дождей, сообщает URA.RU.

Как заявили в пресс-службе «Облкоммунэнерго», к утру понедельника, 21 мая, бригады энергетиков устранили практически все аварии на сетях.

Отключения произошли в Верхней Пышме, Богдановиче, Сухом Логу, Верхнем Тагиле, а также в Первоуральском, Арамильском, Талицком, Туринском городских округах.

Оперативный штаб «Облкоммунэнерго» продолжает координировать работу территориальных подразделений.

В апреле «Реальное время» сообщало, что в Башкирии сильный ветер повредил 10 домов и детсад.

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