Названа причина стрельбы в Новокузнецке
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что причиной инцидента стал бытовой конфликт.
«15 июня 2018 года около 12:00 (местного времени) к офису в городе Новокузнецке, где работала его бывшая супруга, пришёл 46-летний мужчина. Увидев женщину на улице, он произвёл в неё выстрел», — говорится в сообщении.
В СК заявили, что с места преступления изъята гильза 12-го калибра.
«Установлено, что накануне между бывшими супругами произошёл конфликт», — отметили в ведомстве.
В настоящее время следователи продолжают вести работу на месте происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.