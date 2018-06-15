СК возбудил дело после убийства женщины в Новокузнецке

Следственное управления СК России по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту убийства женщины в Новокузнецке. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным ведомства, местный житель, устроивший стрельбу, был бывшим мужем убитой.

«По предварительной информации, между ними накануне вечером произошёл бытовой конфликт. Сегодня бывший муж пришёл к женщине и выстрелил в неё», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что мужчина забаррикадировался в офисном здании после того, как застрелил женщину.

В оперативном штабе на месте ЧП заявили, что он покончил с собой.

Как сообщил очевидец изданию «ВашГород.ру», в районе 12 часов по адресу улица Павловского, дом 7 произошла стрельба. На месте работает полиция.