Ульяновское похоронное бюро вымостило тротуар фрагментами надгробных плит

В Ульяновске похоронное бюро вымостило тротуар фрагментами надгробных плит.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы администрации города.

«Её (похоронной конторы. — RT) представители и замостили эту тропинку, но при этом четыре куска брусчатки содержали фрагменты имён, фамилий и даты жизни», — сказали в администрации.

Отмечается, что после произошедшего представители администрации провели с предпринимателем из похоронного бюро профилактическую беседу, после чего надгробные плиты были зашлифованы.