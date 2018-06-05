Ульяновское похоронное бюро вымостило тротуар фрагментами надгробных плит

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В Ульяновске похоронное бюро вымостило тротуар фрагментами надгробных плит.
Ульяновское похоронное бюро вымостило тротуар фрагментами надгробных плит
  • © Администрация Ульяновска

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы администрации города.

«Её (похоронной конторы. — RT) представители и замостили эту тропинку, но при этом четыре куска брусчатки содержали фрагменты имён, фамилий и даты жизни», — сказали в администрации.

Отмечается, что после произошедшего представители администрации провели с предпринимателем из похоронного бюро профилактическую беседу, после чего надгробные плиты были зашлифованы.

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