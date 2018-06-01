Петербургское метро опубликовало инструкции для пассажиров-родителей

Петербургский метрополитен в День защиты детей опубликовал инструкции для пассажиров-родителей, сообщает Inforeactor.

Ролик опубликован на YouTube-канале метро. В съёмках приняла участие модель Алиса Супоницкая.

В метрополитене работает специальная служба — Дистанция обеспечения мобильности пассажиров. Она, в частности, оказывает помощь в поездках с детьми. Воспользоваться услугами службы можно бесплатно.

По словам специалистов, на эскалаторе лучше доверить коляску сотрудникам службы, а ребёнка взять на руки.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал о жетонах в честь новых станций «Беговая» и «Новокрестовская».