Петербургское метро опубликовало инструкции для пассажиров-родителей

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Петербургский метрополитен в День защиты детей опубликовал инструкции для пассажиров-родителей, сообщает Inforeactor.

Ролик опубликован на YouTube-канале метро. В съёмках приняла участие модель Алиса Супоницкая.

В метрополитене работает специальная служба — Дистанция обеспечения мобильности пассажиров. Она, в частности, оказывает помощь в поездках с детьми. Воспользоваться услугами службы можно бесплатно.

По словам специалистов, на эскалаторе лучше доверить коляску сотрудникам службы, а ребёнка взять на руки.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал о жетонах в честь новых станций «Беговая» и «Новокрестовская».

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