В петербургском метро появятся жетоны в честь новых станций

В Петербургском метрополитене появятся жетоны в часть новых станций «Беговая» и «Новокрестовская», передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Стоимость сувенирного экземпляра не будет отличаться от обычной (45 рублей). Как сообщает «ПолитЭксперт», они также будут доступны в блистере.

В настоящее время в кассах можно найти памятные жетоны в блистерах к 50-летию станций «Площадь Александра Невского — 1», «Маяковская», «Гостиный двор» и «Василеостровская».

«Новокрестовская» должна открыться 13 мая, «Беговую» могут сдать в эксплуатацию в конце месяца.

Ранее сообщалось, что в петербургском метро начнут объявлять станции на двух языках.