В петербургском метро начнут объявлять станции на двух языках

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В Петербургском метрополитене начнут объявлять станции на двух языках — русском и английском. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу.

Тестирование стартует 14 мая. Оно продлится до 6 июня. Проверку системы будут проводить на 1, 2, 3 и 4 ветках.

Английский также будет использоваться в бегущей строке в вагонах поездов.

Дублирование всех сообщений связано с проведением чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее Nation News сообщало, что более 200 англоговорящих инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров будут работать в Московском метрополитене во время ЧМ-2018.

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