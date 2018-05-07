Более 200 англоговорящих инспекторов ЦОМП будут работать в метро Москвы во время ЧМ-2018
Сотрудники помогут туристам сориентироваться в городе. Они также окажут содействие маломобильным иностранным пассажирам, передаёт Nation News.
К настоящему времени курсы английского языка прошли свыше 150 работников центра, остальные завершат обучение к началу ЧМ-2018.
«Во время занятий сотрудников обучают основным фразам, с помощью которых они смогут объяснить туристам, как удобнее построить маршрут и добраться до городских достопримечательностей и стадионов, на которых пройдут футбольные матчи», — отмечается в сообщении.
Ранее власти Москвы рассказали о фан-зоне на Воробьёвых горах во время ЧМ-2018.