Более 200 англоговорящих инспекторов ЦОМП будут работать в метро Москвы во время ЧМ-2018

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Более 200 англоговорящих инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут работать в Московском метрополитене во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт мэра.

Сотрудники помогут туристам сориентироваться в городе. Они также окажут содействие маломобильным иностранным пассажирам, передаёт Nation News.

К настоящему времени курсы английского языка прошли свыше 150 работников центра, остальные завершат обучение к началу ЧМ-2018.

«Во время занятий сотрудников обучают основным фразам, с помощью которых они смогут объяснить туристам, как удобнее построить маршрут и добраться до городских достопримечательностей и стадионов, на которых пройдут футбольные матчи», — отмечается в сообщении.

Ранее власти Москвы рассказали о фан-зоне на Воробьёвых горах во время ЧМ-2018.

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