На большинстве площадок сдачи ЕГЭ будут вести онлайн-трансляцию

Во время проведения Единого государственного экзамена большинство площадок будет вести онлайн-трансляцию, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Рособрнадзор.

Из 93% кабинетов видео покажут на официальном сайте ЕГЭ. Запись смогут просматривать онлайн-наблюдатели, причём интерфейс портала позволяет сразу фиксировать нарушения.

Как отметили в Рособрнадзоре, 93% — это максимально допустимый охват аудиторий онлайн-трансляцией.

На остальных площадках будут сдавать экзамены учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. Они пишут ЕГЭ в отдельных аудиториях. Требования к таким детям смягчены. На этих площадках будет вестись видеозапись, которую в случае необходимости можно пересмотреть после сдачи.

Основной этап ЕГЭ в 2018 году будет проходить с 28 мая по 2 июля.

Ранее Nation News сообщало, что Рособрнадзор опубликовал видеоролики для подготовки школьников к ЕГЭ.