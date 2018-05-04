В Москве начали строить станцию метро «Нижние Мнёвники»
Началось строительство станции «Нижние Мнёвники» Московского метрополитена, сообщает kp.ru. Она расположена на Большой кольцевой линии.
Работы по установке ограждающих конструкций станционного котлована в скором времени будут завершены. Выемка грунта выполнена на 50%.
Завершение работ намечено на 2020 год, передаёт Nation News.
Ранее сообщалось, что рядом с аэропортом Внуково могут построить станцию метро.
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