В Москве начали строить станцию метро «Нижние Мнёвники»

Короткая ссылка
Началось строительство станции «Нижние Мнёвники» Московского метрополитена, сообщает kp.ru. Она расположена на Большой кольцевой линии.

Работы по установке ограждающих конструкций станционного котлована в скором времени будут завершены. Выемка грунта выполнена на 50%.

Завершение работ намечено на 2020 год, передаёт Nation News.

Ранее сообщалось, что рядом с аэропортом Внуково могут построить станцию метро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных