Рядом с аэропортом Внуково могут построить станцию метро

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Рядом с аэропортом Внуково могут построить одноимённую станцию Московского метрополитена, сообщает Nation News.

Об этом заявил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Речь идёт о новом участке Калининско-Солнцевской линии, который планируют увеличить от тупиков за станцией «Рассказовка» вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту вдоль улицы Центральной.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что к строительству Большой кольцевой линии в Москве привлекут дополнительные силы.

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