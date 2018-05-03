Рядом с аэропортом Внуково могут построить станцию метро
Рядом с аэропортом Внуково могут построить одноимённую станцию Московского метрополитена, сообщает Nation News.
Об этом заявил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.
Речь идёт о новом участке Калининско-Солнцевской линии, который планируют увеличить от тупиков за станцией «Рассказовка» вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту вдоль улицы Центральной.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что к строительству Большой кольцевой линии в Москве привлекут дополнительные силы.
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