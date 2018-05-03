Рядом с аэропортом Внуково могут построить станцию метро

Рядом с аэропортом Внуково могут построить одноимённую станцию Московского метрополитена, сообщает Nation News.

Об этом заявил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Речь идёт о новом участке Калининско-Солнцевской линии, который планируют увеличить от тупиков за станцией «Рассказовка» вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту вдоль улицы Центральной.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что к строительству Большой кольцевой линии в Москве привлекут дополнительные силы.