Патриарх Кирилл совершил панихиду по погибшим в ТЦ Кемерова

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в Знаменском кафедральном соборе в Кемерове панихиду по погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
Патриарх Кирилл совершил панихиду по погибшим в ТЦ Кемерова
  • © Агентство городских новостей «Москва» / Авилов Александр

Как сообщает РИА Новости, на 40-й день после пожара патриарх возложил цветы к народному мемориалу у здания ТЦ.

«В 40-й день мы совершаем особую молитву за тех, кто скончался. На этом месте, взирая на эти цветы и на эти игрушки, особым образом чувствуешь всю ту бездну горя, через которую прошли люди, родители, близкие», — сказал патриарх.

Ранее стало известно, что по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» назначен ряд дополнительных экспертиз.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. В результате погибли 60 человек.

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