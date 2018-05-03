СК: ряд дополнительных экспертиз назначен по делу о пожаре в ТЦ Кемерова
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«В их числе специальная пожарно-техническая и фоноскопическая экспертизы, а также экспертиза по изъятым видеозаписям. К их проведению привлечены ведущие экспертные учреждения Москвы, Санкт-Петербурга и Омска», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время обвинения предъявлены восьми фигурантам.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, в результате которого погибли 60 человек.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Следственный комитет постоянно информирует о выявленных после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» нарушениях.